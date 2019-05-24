В ЦОДД предупредили московских водителей о пятничных пробках

Москва, , 17:55 — REGNUM В Москве ожидается ухудшение дорожной ситуации к вечеру пятницы, 24 мая. Об этом сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Отмечается, что вылетные трассы на выездах за город загружены уже с 15:00. Отдельно затрудняют движение дорожные работы по всему городу, в том числе в центре и на ТТК, а также локальные ограничения из-за официальных мероприятий.

Согласно прогнозу, ситуация на дорогах улучшится после 21:00.

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