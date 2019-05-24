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Выставка «чистого» транспорта проходит в центре Петербурга

Общество

А на следующий день состоится парад ретротранспорта

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Выставка «чистого» транспорта проходит в центре Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль SpbTransportFest

Санкт-Петербург, 24 мая 2019, 17:47 — REGNUM  В Петербурге 24−25 мая проходит Первый Международный фестиваль SPbTransportFest. На нем представлены 25 образцов инновационного транспорта, главными особенностями которых являются экологическая безопасность и энергетическая эффективность.

Как сообщили в пресс-службе петербургского ГУП «Пассажиравтотранс», на Кленовой улице, вблизи Михайловского замка, выставлены первый в России электробус «Пионер» с мобильной аккумуляторной системой, увеличивающей дальность хода, автобус на природном газе «LOTOS 105», который выпускают в Татарии, а также газовый грузовой автомобиль Stralis NP бренда Iveco, который сочетает высокую мощность и сниженный уровень шума.

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Выставка новинок траспорта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выставка новинок траспорта
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Фестиваль SpbTransportFest
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль SpbTransportFest

Посетителей выставки ждут конкурсы с призами. На главной сцене фестиваля пройдет награждение лучших водителей городского транспорта — победителей конкурсов профессионального мастерства. Выставка открыта с 10:00 до 19:00.

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Концертная программа
Дарья Драй © ИА REGNUM
Концертная программа
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Зрители выстовки
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зрители выстовки
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Выставка новинок траспорта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выставка новинок траспорта
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Фестиваль SpbTransportFest
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фестиваль SpbTransportFest

Но главным событием фестиваля SPbTransportFest 25 мая станет самый масштабный в России парад ретро-транспорта, который пройдет по Невскому проспекту. Он стартует в полдень на Морской набережной. На парад выйдут раритетные автомобили из Петербурга, Москвы, Рязани, Ростова-на-Дону, Волгограда, Великого Новгорода, а также из Эстонии, Финляндии и Германии.

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Ретро-автобус
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ретро-автобус
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Ретро-автобус
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ретро-автобус

Старинные автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили проследуют по Васильевскому острову, Дворцовому мосту, Невскому и Суворовскому проспектам, а затем с 14:00 будут доступны для обозрения на Инженерной улице, где к ним присоединятся также трамваи.

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Выставка новинок траспорта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выставка новинок траспорта
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Выставка новинок траспорта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выставка новинок траспорта
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Салон электробуса
Дарья Драй © ИА REGNUM
Салон электробуса
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Салон электробуса
Дарья Драй © ИА REGNUM
Салон электробуса

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Фоторепортажи ИА REGNUM
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