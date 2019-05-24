Выставка «чистого» транспорта проходит в центре Петербурга

Санкт-Петербург, , 17:47 — REGNUM В Петербурге 24−25 мая проходит Первый Международный фестиваль SPbTransportFest. На нем представлены 25 образцов инновационного транспорта, главными особенностями которых являются экологическая безопасность и энергетическая эффективность.

Как сообщили в пресс-службе петербургского ГУП «Пассажиравтотранс», на Кленовой улице, вблизи Михайловского замка, выставлены первый в России электробус «Пионер» с мобильной аккумуляторной системой, увеличивающей дальность хода, автобус на природном газе «LOTOS 105», который выпускают в Татарии, а также газовый грузовой автомобиль Stralis NP бренда Iveco, который сочетает высокую мощность и сниженный уровень шума.

Посетителей выставки ждут конкурсы с призами. На главной сцене фестиваля пройдет награждение лучших водителей городского транспорта — победителей конкурсов профессионального мастерства. Выставка открыта с 10:00 до 19:00.

Но главным событием фестиваля SPbTransportFest 25 мая станет самый масштабный в России парад ретро-транспорта, который пройдет по Невскому проспекту. Он стартует в полдень на Морской набережной. На парад выйдут раритетные автомобили из Петербурга, Москвы, Рязани, Ростова-на-Дону, Волгограда, Великого Новгорода, а также из Эстонии, Финляндии и Германии.

Старинные автобусы, троллейбусы, грузовые и легковые автомобили проследуют по Васильевскому острову, Дворцовому мосту, Невскому и Суворовскому проспектам, а затем с 14:00 будут доступны для обозрения на Инженерной улице, где к ним присоединятся также трамваи.

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