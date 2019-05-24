Развитие здравоохранения в Севастополе саботируется ради частников — мнение

Севастополь, , 17:37 — REGNUM В Севастополе не смогли организовать нормальную систему здравоохранения за пять лет после воссоединения с Россией, потому что местные власти не ставили себе такой задачи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявила председатель постоянного комитета по социогуманитарным вопросам Заксобрания Севастополя Татьяна Щербакова.

«Я не буду рассказывать про наше пресловутое «украинское наследие», уже достаточно времени прошло для того, чтобы организовать другую систему здравоохранения в городе. Проблема в том, что местные власти, организаторы здравоохранения не ставили себе такую задачу. У них были другие вопросы на повестке», — отметила депутат.

Помимо этого, по её словам, в городе есть проблема частных клиник, когда ради обеспечения притока клиентов к ним развитие какого-то либо государственного медицинского направления саботируется.

«Мы сможем от этого избавиться только тогда, когда у нас будет отлажена государственная система здравоохранения. Тогда, как говорится, люди сами «проголосуют ногами», — подчеркнула Татьяна Щербакова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство нового онкоцентра в Севастополе должно было начаться в 2017 году, однако проект не прошёл вовремя главгосэкспертизу. Его сметная стоимость была утверждена лишь в ноябре 2018 года. Дополнительные сложности также вызвало то, что лечебно-диагностический корпус находится в границах объекта культурного наследия федерального значения «Древний Херсонес Таврический». Выяснилось также, что новый онкоцентр не предусматривает создание детского отделения — в правительстве Севастополя уверены, что в городе-герое, где онкозаболевания диагностированы почти у сотни детей, детское онкоотделение не нужно, достаточно коек.

Об этом: Власти Севастополя обещают онкобольным детям койки вместо отделения

А также: В Госдуме возмущены ситуацией с лечением онкобольных детей в Севастополе

Читайте ранее в этом сюжете: В Севастополе некому диагностировать рак на ранних стадиях — депутат