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В сбыте фальшивых 5000-ных купюр обвинили жителя Ингушетии

Общество

Злоумышленника отправили в колонию

Магас, 24 мая 2019, 17:36 — REGNUM  В Ингушетии вынесен приговор за сбыт фальшивых денег жителю города Назрань. Обвиненный в хранении в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка РФ и их сбыт 51-летний мужчина проведет ближайшие годы в местах лишения свободы, сообщили ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как установил суд, в 2018 году злоумышленник приобрел 10 поддельных денежных купюр номиналом 5000 рублей. Он предложил продать их своей знакомой за 23 тыс. рублей. Женщина обратилась в правоохранительные органы. При обмене фальшивок на настоящие деньги в салоне автомобиля на территории города Назрань мужчина был задержан с поличным.

Его арестовали, а спустя полгода он оказался на скамье подсудимых. Суд признал сбытчика фальшивок виновным и назначил наказание в виде 2 лет 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Подделка денежных знаков
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