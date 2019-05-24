Мэр Белгорода подтвердил незаконность стройки в районе автовокзала

Белгород, , 17:34 — REGNUM В Белгороде строительство торгового центра в сквере рядом с автовокзалом велось незаконно. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Юрий Галдун.

«По поводу ситуации со стройплощадкой на улице Урожайная в районе автовокзала. На прошлой неделе администрация города выявила факт нарушения земельного законодательства. Сегодня незаконный забор демонтирован. Завершается наведение санитарного порядка. Я абсолютно разделяю негодование местных жителей. Ведь действительно не было никакого разрешения на строительство. Ситуация находится на контроле», — написал Юрий Галдун.

Как уже сообщало ИА REGNUM, местные жители протестовали против стройки, которая заняла часть местного сквера. На месте предполагаемого торгового центра вырубили деревья. За ограждением оказались все тротуары, которые вели к автобусной остановке. Белгородцы выступили против очередного торгового центра, из-за которого они могли лишиться единственного «зелёного» уголка. При этом они изначально сомневались в законности строительства — у представителей застройщика был документ об аренде земельного участка, однако разрешения на строительство им так и не показали.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Белгорода требуют от губернатора вернуть им сквер