В Севастополе некому диагностировать рак на ранних стадиях — депутат

Севастополь, , 17:30 — REGNUM В Севастополе нет системы раннего выявления онкологических заболеваний на базе районных поликлиник, люди обращаются за помощью слишком поздно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая сообщила председатель постоянного комитета по социогуманитарным вопросам Заксобрания Севастополя Татьяна Щербакова.

«Отсутствие детского отделения в новом онкологическом центре, строительство которого никак не могут начать, это, безусловно, большая проблема. Но, на мой взгляд, сейчас самая главная проблема города в том, что у нас крайне плохо работает система выявления заболевания, люди обращаются за помощью на поздних стадиях. Тем более дети, которые и сформулировать свои болезненные ощущения толком не могут. Все наши огромные цифры связанны именно с этим», — отметила депутат.

По её словам, этот процесс нужно формировать на базе районных поликлиник.

«Есть определённая система, по которой терапевт, в случае выявления подозрительных симптомов, направляет пациента в онкодиспансер на более полное обследование. К сожалению, пока обучение таким методикам у нас плохо отлажена. Болезнь пациента нужно выявить и обеспечить ему высокую приверженность, чтобы он понимал: если он выполнит определённые действия, ему с высокой гарантией обеспечат качественное лечение. Пока я не могу сказать, что наше здравоохранение к этому готово», — добавила Татьяна Щербакова.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, Севастополь вошёл в пятёрку российских регионов с самой высокой смертностью от онкологических заболеваний. Также в антирейтинг попали Тверская, Псковская, Тульская и Орловская области.

По информации уполномоченного по правам ребёнка в Севастополе Марины Песчанской, в проекте лечебно-реабилитационного онкологического центра, строительство которого затягивается несколько лет, детское отделение не предусмотрено. При этом в 2018 году на учёте с онкологическими заболеваниями в городе было зарегистрировано 87 детей.

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