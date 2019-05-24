Пятница, 24 Мая 2019 года
17:11:16 МСК

В Чечне объявили три выходных дня на Ураза-байрам

Общество

Жители республики будут отмечать праздник разговения с 4 по 6 июня

Грозный, 24 мая 2019, 17:02 — REGNUM  По случаю окончания священного месяца Рамадан в Чечне объявлено три выходных дня. жители республики будут отдыхать 4,5 и 6 июня. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

Как сказано в документе, решение было принято на основании обращения Духовного управления мусульман Чечни и в соответствии с федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях».

Напомним, ежегодно по случаю наступления праздника Ураза-байрам жителям Чечни предоставляется по три, а иногда и более выходных дня. Так, в 2018 году выходными были объявлены четыре дня, в 2017 году — три.

Читайте также: В Чечне объявлено 4 выходных дня на Ураза-байрам

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ислам
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить