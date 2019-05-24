Пятница, 24 Мая 2019 года
16:50:19 МСК

Москва празднует День славянской письменности — фоторепортаж

Общество

На Красной площади — концерт

23
Москва празднует День славянской письменности — фоторепортаж
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Патриарх Кирилл во время праздничного концерта, посвященного Дню славянской письменности

Москва, 24 мая 2019, 16:50 — REGNUM  В Москве на Красной площади 24 мая проходят торжества в честь Дня славянской письменности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Наша традиция — это не просто что-то застывшее, это то, что живёт. Не может быть развития человеческой личности, не может быть развития страны, если не живёт дух человека, если опускаются крылья, если нет способности бороться, любить и устремляться в будущее. Все эти способности заложены в нашем народе», — обратился к собравшимся патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

5
Празднование Дня славянской письменности на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Празднование Дня славянской письменности на Красной площади
6
Надежда Бабкина
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Надежда Бабкина
7
Патриарх Кирилл и Ольга Голодец
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Патриарх Кирилл и Ольга Голодец

Он отметил, что «первые кирпичики в создание этого великого здания положили святые равноапостольные Кирилл и Мефодий».

Слова приветствия произнесла также вице-премьер Ольга Голодец.

16
Празднование Дня славянской письменности на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Празднование Дня славянской письменности на Красной площади
9
Празднование Дня славянской письменности на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Празднование Дня славянской письменности на Красной площади
14
Олег Газманов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Олег Газманов

На Красной площади проходит праздничный концерт. Звучат сочинения русской духовной музыки, популярные песни советских авторов, среди которых А. Александров, А. Бабаджанян, А. Пахмутова, И. Дунаевский, Е. Птичкин, Е. Крылатов, Э. Колмановский, а также известные белорусские и русские народные песни.

Смотрите галерею к статье

regnum author Дарья Антонова
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День славянской письменности и культуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить