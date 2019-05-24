Москва празднует День славянской письменности — фоторепортаж

Москва, , 16:50 — REGNUM В Москве на Красной площади 24 мая проходят торжества в честь Дня славянской письменности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Наша традиция — это не просто что-то застывшее, это то, что живёт. Не может быть развития человеческой личности, не может быть развития страны, если не живёт дух человека, если опускаются крылья, если нет способности бороться, любить и устремляться в будущее. Все эти способности заложены в нашем народе», — обратился к собравшимся патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он отметил, что «первые кирпичики в создание этого великого здания положили святые равноапостольные Кирилл и Мефодий».

Слова приветствия произнесла также вице-премьер Ольга Голодец.

На Красной площади проходит праздничный концерт. Звучат сочинения русской духовной музыки, популярные песни советских авторов, среди которых А. Александров, А. Бабаджанян, А. Пахмутова, И. Дунаевский, Е. Птичкин, Е. Крылатов, Э. Колмановский, а также известные белорусские и русские народные песни.

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