Спасибо полноценному релизу: в Dauntless играет четыре миллиона игроков

Вашингтон, , 17:28 — REGNUM Благодаря выходу из раннего доступа приключенческая игра об охоте на монстров Dauntless смогла достичь отметки в четыре миллиона зарегистрированных игроков. Об этом разработчики из Phoenix Labs рассказали порталу VentureBeat.

Официальный релиз проекта состоялся 21 мая 2019 года. По заявлению разработчиков, лишь за сутки с выхода Dauntless к ней присоединилось более 500 тыс. новых игроков. Phoenix Labs не собираются останавливаться на достигнутом и хотят в ближайшее время выпустить игру на смартфонах и Nintendo Switch.

Dauntless доступна на PC, PS4 и Xbox One. Это один из немногих игровых проектов, поддерживающих кроссплей. До этого возможность совместной игры пользователям PC и консолей появлялась только в Fortnite и Rocket League.

Dauntless — это игра об охоте на огромных чудовищ под названием Behemots. Идейным вдохновителем проекта является серия японских ролевых игр Monster Hunter. Цель игрока: победить монстра, собрать с его тела различные уникальные материалы, сделать из них новое оружие и броню и выйти на охоту на более сильного монстра.

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