Пятница, 24 Мая 2019 года
17:37:03 МСК

Спасибо полноценному релизу: в Dauntless играет четыре миллиона игроков

Общество

Релиз игры состоялся 21 мая 2019 года

Спасибо полноценному релизу: в Dauntless играет четыре миллиона игроков
Иллюстрация: Playdauntless.com
Игра Dauntless

Вашингтон, 24 мая 2019, 17:28 — REGNUM  Благодаря выходу из раннего доступа приключенческая игра об охоте на монстров Dauntless смогла достичь отметки в четыре миллиона зарегистрированных игроков. Об этом разработчики из Phoenix Labs рассказали порталу VentureBeat.

Официальный релиз проекта состоялся 21 мая 2019 года. По заявлению разработчиков, лишь за сутки с выхода Dauntless к ней присоединилось более 500 тыс. новых игроков. Phoenix Labs не собираются останавливаться на достигнутом и хотят в ближайшее время выпустить игру на смартфонах и Nintendo Switch.

Dauntless доступна на PC, PS4 и Xbox One. Это один из немногих игровых проектов, поддерживающих кроссплей. До этого возможность совместной игры пользователям PC и консолей появлялась только в Fortnite и Rocket League.

Dauntless — это игра об охоте на огромных чудовищ под названием Behemots. Идейным вдохновителем проекта является серия японских ролевых игр Monster Hunter. Цель игрока: победить монстра, собрать с его тела различные уникальные материалы, сделать из них новое оружие и броню и выйти на охоту на более сильного монстра.

Читайте ранее в этом сюжете: Орды Хаоса наступают: новая игра во вселенной Warhammer выйдет в июне

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Видеоигры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить