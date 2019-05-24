Врио липецкого губернатора встретился с противниками точечной застройки

Липецк, , 16:33 — REGNUM Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов взял под личный контроль решение конфликта вокруг строительство жилого комплекса в района переулка Яблочкина. Как сообщила пресс-служба областной администрации, Артамонов 23 мая лично встретился с жителями района.

Конфликт перерос в столкновение с применением насилия, в деле разбирается полиция. По данным МВД, проводятся проверки по трем материалам, связанным с нанесением телесных повреждений. Также сотрудники полиции проводят мероприятия по охране общественного порядка, недопущению и пресечению правонарушений, регистрации и разрешению поступивших обращений.

«Я беру ситуацию под личный контроль. После завершения всех проверок и экспертиз встретимся снова. Но окончательное решение в этом споре примет только суд. Все конфликты будем решать в правовом поле», — заявил Игорь Артамонов.

Принимавший участие во встрече прокурор Липецкой области Константин Кожевников сообщил о проводимой в отношении застройщика проверке. Он рассказал, что разрешение на строительство жилого комплекса выдано на основании представленного в департамент градостроительства и архитектуры Липецка полного пакета документов, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ. При этом по поручению областной прокуратуры в настоящее время прокуратура Октябрьского района проводит проверку соблюдения законности при организации и проведении строительных работ.

31 мая чиновники вместе с Госстройнадзором Липецкой области проверят объект. Новая встреча с жителями района запланирована на начало следующей недели.