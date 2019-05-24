Севастополю необходима система своевременной диагностики рака — мнение

Севастополь, , 16:21 — REGNUM Властям Севастополя необходимо выяснить, что спровоцировало рост онкологических заболеваний в городе, а также наладить систему своевременной диагностики недуга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 мая заявил депутат Заксобрания Виктор Посметный, комментируя скандальную ситуацию с отсутствием детского отделения в проекте нового онкологического центра.

«В Севастополе высокий уровень онкологических заболеваний. Это вопрос своевременной диагностики, который, к сожалению, у нас тоже очень сильно хромает. Также необходимо выяснить причину того, что провоцирует рост заболеваемости, почему она выше, чем в большинстве других субъектов страны. Может, это экологические причины, может, что-то другое — надо разбираться. Без соответствующих исследований это сделать невозможно, и онкологический диспансер, в котором будут профессионально заниматься этим вопросом, был бы очень кстати. Необходимо выстраивать более глубокий и комплексный подход», — уверен парламентарий.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на семинаре для руководителей законодательных органов государственной власти субъектов РФ при Федеральном собрании сообщила, что Севастополь оказался в числе пяти российских регионов, где зафиксирована самая высокая смертность от онкологических заболеваний. Помимо города-героя в антирейтинг попали Тверская, Псковская, Тульская и Орловская области.

По данным уполномоченного по правам ребёнка в городе-герое Марины Песчанской, в 2018 году на учёте с онкологическими заболеваниями в городе было зарегистрировано 87 детей, из которых один ребёнок уже умер. Однако в проекте строительства лечебно-реабилитационного онкологического центра детское отделение не предусмотрено. В правительстве города уверены, что детское отделение в онкоцентре не нужно, достаточно коек. В то же время ситуация вызвала возмущение депутатов Госдумы — представители фракции «Справедливой России» заявили о намерении лоббировать строительство детского онкоцентра в Севастополе.

Об этом: Власти Севастополя обещают онкобольным детям койки вместо отделения

Также по теме: В Севастополе около сотни онкобольных детей, которых негде лечить

И ещё: Без детского отделения в онкоцентре нельзя — врачи о ситуации в Севастополе

Читайте ранее в этом сюжете: Главная беда севастопольцев в некомпетентности местных властей — депутат