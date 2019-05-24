Премьер Ингушетии призвал МВД принять меры к уклонистам от службы в армии

Магас, , 16:14 — REGNUM Власти Ингушетии намерены решить проблемы, возникшие в ходе армейской призывной кампании. Среди них — уклонение граждан от явки на призывной пункт, слабое оповещение лиц, подлежащих вызову на мероприятия, связанные с призывом, а также укомплектование воинских команд водителями, имеющими водительские удостоверения категории «С». Эти проблемы были обсуждены 24 мая на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РИ Зялимхана Евлоева, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Так, из 200 новобранцев, которые Ингушетии поставлена задача направить в войска, необходимо набрать 79 водителей категории «С» Однако вопрос по укомплектованию воинских команд водителями стоит наиболее остро. Об этом сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата РИ Заурбек Гадаборшев.

Глава правительства поручил министру внутренних дел республики активизировать работу по профилактике преступлений, связанных с уклонением граждан от исполнения воинской обязанности. Необходимо организовать розыск уклонистов и обеспечить их явку на призывные пункт, призвал Евлоев. К этой работе должны быть привлечены не только правоохранительные службы, но и главы муниципалитеты, подчеркнул премьер-министр.

Он поставил задачу главам муниципальных образований, являющимся председателями призывных комиссий, организовать 100%-ное оповещение граждан и обеспечить их явку.

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Напомним, для Ингушетии на весенний призыв 2019 года установлена квота на 200 новобранцев. Больше всего призывников встанут под военные знамена из Назрани и Назрановского района — 80 человек. В армию отправятся 60 жителей Малгобека и Малгобекского района, 55 жителей Сунженского района и пять человек из Джейрахского района.

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