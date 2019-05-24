Человек-паук в Бразилии напал на педофила с кастетом и ножами

Жуасаба, Бразилия, , 16:23 — REGNUM В Бразилии подросток в образе супергероя Человека-паука ограбил мужчину, подозреваемого в педофилии, сообщает португальская газета A Tribuna.

Пятнадцатилетний тинейджер в Жуасабе, штате Санта-Катарина, был арестован полицией после нападения на мужчину. Юноша рассказал, что вычислил в своей жертве педофила и решил его заманить в ловушку, притворившись четырнадцатилетней девочкой на платформе для знакомств Tinder. На месте «Человек-паук» избил своего подозреваемого и был пойман полицией на уличной площади. При подростке было найдено холодное оружие: два карманных ножа, кастет и две тонфы. Пострадавшего мужчину направили в больницу, а затем в региональный полицейский участок для разъяснения ситуации.

Человек-паук — герой комиксов студии Marvel, ставший культовым персонажем для нескольких поколений. Обычно он изображается в медиа как подросток или студент в костюме, скрывающем лицо. Человек-паук способен карабкаться по стенам и обладает сверхслухом и скоростной реакцией, что позволяет ему охотиться на городских улицах на бандитов и хулиганов, защищая мирных граждан.

Человеку-пауку были посвящены десятки произведений — мультипликационные сериалы, полнометражные фильмы и компьютерные игры. Ближайший проект про этого героя — фильм Marvel Studio «Человек-паук: вдали от дома» с Томом Холландом в главной роли, который выйдет в прокат в России 4 июля.

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