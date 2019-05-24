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Власти Москвы согласовали строительство 25-этажной башни

Общество

Объект появится на юге столицы

Москва, 24 мая 2019, 15:58 — REGNUM  В Москве согласована проектная документация на 25-этажный дом, сообщили журналистам 24 мая в пресс-службе Москомэкспертизы.

Жилой дом башенного типа появится на юге столицы в районе Орехово-Борисово.

«В общей сложности в жилой части здания проектом предусматривается 269 квартир, из которых 74 однокомнатных, 97 двухкомнатных, 96 трехкомнатных и две — четырехкомнатных. Связь по этажам будет осуществляться с помощью двух лестничных клеток и четырех пассажирских лифтов», — говорится в информации.

В доме предусмотрен внутренний противопожарный водопровод и противодымная вентиляция. Запланированы работы по озеленению участка после окончания строительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве до конца 2019 года планируется выставить на аукцион 80 земельных участков.

Читайте ранее в этом сюжете: Москва до конца года выставит на аукцион 80 земельных участков

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