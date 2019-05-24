Собянин открыл на ВДНХ Центр славянской письменности

Москва, , 16:06 — REGNUM Центр славянской письменности на ВДНХ открыл 24 мая мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

«Сегодня — День славянской письменности и куль­туры. Именно в этот день мы открываем уникальный центр «Слово», посвященный истории, настоя­щему и будущему славянской письменности. Посетители могут познако­миться с интересной экс­по­зицией, принять участие в мастер-классах и обра­зовательных программах. Предусмотрены тема­ти­чес­кие экскурсии для школьников и семей­ного посещения», — сообщил градоначальник.

По его словам, новый центр служит при­мером возрождения истори­ческого павильона на ВДНХ и является частью её музейного комплекса, в который уже входят более десятка музеев по исторической, космической, культурной тематикам. Власти Москвы планируют и дальше развивать эту составляющую ВДНХ, отметил мэр Москвы.

«В наших планах — создание Музея хлеба, Музея атомной энергии, Российского олимпийского музея и других музеев. Главная выставка страны станет круп­ней­шим музейным центром Москвы и России», — рассказал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, Собянин анонсировал строительство нового ледового дворца в Москве.

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