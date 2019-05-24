Собянин открыл на ВДНХ Центр славянской письменности

Москва, 24 мая 2019, 16:06 — REGNUM Центр славянской письменности на ВДНХ открыл 24 мая мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
«Сегодня — День славянской письменности и культуры. Именно в этот день мы открываем уникальный центр «Слово», посвященный истории, настоящему и будущему славянской письменности. Посетители могут познакомиться с интересной экспозицией, принять участие в мастер-классах и образовательных программах. Предусмотрены тематические экскурсии для школьников и семейного посещения», — сообщил градоначальник.
По его словам, новый центр служит примером возрождения исторического павильона на ВДНХ и является частью её музейного комплекса, в который уже входят более десятка музеев по исторической, космической, культурной тематикам. Власти Москвы планируют и дальше развивать эту составляющую ВДНХ, отметил мэр Москвы.
«В наших планах — создание Музея хлеба, Музея атомной энергии, Российского олимпийского музея и других музеев. Главная выставка страны станет крупнейшим музейным центром Москвы и России», — рассказал Собянин.
Как сообщало ИА REGNUM, Собянин анонсировал строительство нового ледового дворца в Москве.
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