Салехард, , 15:47 — REGNUM На Ямале расширили список «детей войны». Ранее ими считались лица, которым до 9 мая 1945 года не исполнилось 18 лет. Сейчас парламентарии увеличили список, установив меры поддержки для тех граждан, которым не исполнилось 18 лет до 2 сентября 1945 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ямальского парламента.

Таким образом список «детей войны» на Ямале увеличился на 280 человек. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года, когда на эти цели будут предусмотрены 3,7 млн рублей в бюджете ЯНАО.

Напомним, ЯНАО является одним из регионов России, где есть такая льготная категория граждан, как «дети войны». Выше сообщалось, что отныне ими являются лица, которым не исполнилось 18 лет до 2 сентября 1945 года. Кроме того, статус присваивается при наличии стажа работы в автономном округе не менее 15 лет, для инвалидов — не менее 10 лет. Этим гражданам ежемесячно от автономного округа выплачивается 1 084 рубля (размер на 1 января 2019 года), и ежегодная материальная помощь к 9 мая — 500 рублей. Также «детям войны» бесплатно предоставляются социальные услуги в организациях социального обслуживания региона.

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