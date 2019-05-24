Минобраз Белоруссии пишет с ошибками – юридическими и не только

Минск, , 15:44 — REGNUM Министерство образования Белоруссии почти месяц рассматривало обращение представителей гражданского общества, однако так и не смогло предоставить ответ по существу, предложив обжаловать формальную отписку в соответствии с действующим законодательством. Об этом говорится в официальном письме, которое направил авторам обращения начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики министерства Эдуард Томильчик.

Обращение к министрам образования и просвещения, директорам государственных архивных служб и ректорам вузов России и Белоруссииподписали 17 апреля руководители девяти белорусских НГО. Редакция ИА REGNUM располагает копиями оригиналов обращения и направленного министерством 23 мая ответа на это коллективное обращение.

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Авторы обращения предлагали должным образом отметить юбилейный год, напомнив: «В 2019 году наши народы отмечают 80-летие воссоединения Западной Белоруссии с Белорусской Советской Социалистической Республикой (БССР), ставшего возможным в результате начавшегося 17 сентября 1939 года Освободительного похода РККА».

Подчеркнув важнейшее значение исторического события не только для белорусской истории, представители гражданского общества констатировали: «Дата 17 сентября должна вновь стать праздничным днём наших народов и памятной датой Союзного государства Белоруссии и России».

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Представители общественности предложили поддержать их инициативы, изложенные в пяти пунктах — от возрождения забытого в послевоенный период праздника до конкурсов научных работ и рефератов, посвящённых юбилейной дате. Лидерыгражданской кампании «Комитет 17 сентября», информационно-просветительского учреждения «Наша история» и других белорусских НГО надеялись, что «принятие положительных решений по вышеуказанным вопросам будет содействовать сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодёжи и дальнейшему духовному единению наших народов».

Минобраз Белоруссии на это обращение направил ответ не по существу, что является грубым нарушением президентского указа и закона об обращениях граждан и юридических лиц. Мало того: не то по причине малограмотности (не только юридической), не то по причине спешки, или по иной причине в официальном ответе белорусского министерства образования допущены опечатки.

«В Министерстве образования Республики Беларусь в рамках компетенции рассмотрено Ваше обращение. Сообащаем следующее, — сказано в ответном письме белорусского чиновника (орфография и пунктуация сохранены). — В соответствии с пунктом 18 статьи 84 Конституции Республики Беларусь, пунктом 5 Указа Президента Республики Беларусь от 26.03.1998 № 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь» Президентом Республики Беларусь принимается решение об установлении государственных праздников, праздничных дней и памятных дат, наделении соответствующего события статусом государственного праздника».

В направленном министру образования Белоруссии Игорю Карпенко обращении речь шла о другом. Таким образом, ответ предоставлен с нарушением действующего законодательства как по форме, так и по содержанию.

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При этом обращает на себя внимание должность оформителя бюрократической отписки — Эдуард Томильчик отвечает за проведение воспитательной работы и молодежной политики. Сейчас в Белоруссии это называют «идеологической работой», нисколько не смущаясь отсутствия государственной идеологии и прямого конституционного запрета на идеологический диктат.

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Также напомним, что в Белоруссии проходит компания по проведению Централизованного тестирования (аналог российского ЕГЭ). Желающие получить высшее образование сдают экзамен по русскому языку, который, похоже, уже начал трансформироваться в «беларуский руский» — судя по официальным ответам из Минобраза и НАН Белоруссии.

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