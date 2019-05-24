На Амурском ГПЗ обсудили участие строителей в жизни Свободного

Свободный, Амурская область, , 15:36 — REGNUM Общественный совет Амурского ГПЗ провёл выездное заседание на строительной площадке завода. Темой встречи стал комплекс мероприятий по вопросам взаимодействия работников подрядных организаций и жителей Свободного и Свободненского района, сообщает 24 мая пресс-служба компании «Газпром».

Отмечается, в ходе встречи обсуждалась программа, которая предусматривает контроль за ответственным поведением строительного персонала в общественных местах и пространствах.

В настоящее время в строительстве Амурского ГПЗ участвуют 20 тыс. человек из нескольких десятков подрядных компаний. Для проживания строителей возведены три вахтовых поселка в 15 км от Свободного, где открываются магазины, пункты бытового обслуживания и медицинских услуг, места организации досуга, устанавливаются банкоматы. Этот процесс будет завершен летом 2019 года, что существенно снизит нагрузку на инфраструктуру Свободненского района и Свободного.

Амурский газоперерабатывающий завод после завершения строительства в 2025 году станет крупнейшим в мире по производству гелия, вторым по объёму переработки газа. Бюджет проекта составляет порядка €19 млрд (более 1 трлн рублей).

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