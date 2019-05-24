Больше половины поляков не видят ценностей, объединяющих нацию

Варшава, , 15:35 — REGNUM Социологический опрос, проведённый в интернете группой Ariadna, показал, что более 51% поляков не считают, что существуют какие-либо общие ценности, объединяющие их с другими людьми в рамках польской нации.

Глава польского отделения международной платформы интернет-сообщений CitizenGo Павел Волиньский назвал результаты соцопроса «пессимистическими».

"28 процентов респондентов говорят, что не находят общих ценностей для всех поляков. 21 процент опрошенных считают, что нас что-то связывает. Более 51 процента поляков считают, что трудно сказать, существуют ли какие-либо общие ценности, объединяющие поляков», — сообщил он.

Согласно результатам опроса, 40% опрошенных из числа сторонников правящей в Польше правоконсервативной и евроскептической партии «Право и Справедливость» находят у поляков общие ценности. А среди респондентов, отдающих предпочтение проевропейской либеральной «Европейской коалиции» 40% считают, что у поляков общих ценностей нет.

Всего было опрошено 1079 человек по репрезентативной выборке.