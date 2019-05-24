Вид армии Нильфгаарда в сериале «Ведьмак» разочаровал фанатов

Варшава, , 15:52 — REGNUM В сети появилось шутливое видео со съёмок фэнтези-сериала «Ведьмак»: на нем показаны солдаты армии Нильфгаарда в полной экипировке. Ролик появился на YouTube-канале Redanian Intelligence.

Вероятно, минутное видео просочилось в интернет благодаря актерам массовки. Самая страшная армия во вселенной «Ведьмака», отряд южного королевства Нильфгаард, дурачится и шутит друг над другом в доспехах и вооружившись мечами.

Видео получило негативные отклики поклонников книжной серии Анджея Сапковского о подвигах Геральта из Ривии.

«Армия Чёрных должна вызывать страх и трепет, а не смех!» — пишет Viktor Nikolayevich.

«Они наняли первоклассника для дизайна костюма?» — ужасается Эрик Дженсен

«Это создали фанаты, правда? Это ведь ненастоящий элемент сериала?» — надеется Fenristripplex

«Ведьмак» — будущий сериал от стриминговой платформы Netflix. Экранизация одноименного цикла книг с Генри Кавиллом («Супермен») в главной роли по слухам должна выйти в эфир 20 декабря 2019 года. В центре сюжета окажется история о мутанте — беловолосом убийце чудовищ со сверхспособностями, который оказывается вовлечён в политический конфликт.

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