Переселение по реновации из пяти домов в Москве почти завершено

Москва, , 15:17 — REGNUM В Москве 90% жителей пяти старых домов в Можайском районе стали обладателями новых квартир, сообщили журналистам 24 мая в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.

«Семьям, проживающим в домах на ул. Гродненская, д. 7 и д. 9, ул. Красных Зорь, д. 23 и д. 25, были предложены квартиры в новостройках на ул. Гжатская, д. 16, корп. 1 и ул. Красных Зорь, д. 59Б. А 30 марта 2019 г. в два «стартовых» дома началось переселение жителей из дома на ул. Толбухина, д. 4, корп. 1», — говорится в информации.

Всего из 301 семьи, переселяющейся из старых домов, 273 семьи (более 90%) заключили договоры и уже переехали в новые квартиры.

Половина владельцев квартир из дома на улице Толбухина, по данным пресс-службы, согласились на переезд в стартовые дома.

При этом десять семей воспользовались правом и докупили со скидкой дополнительные метры для улучшения жилищных условий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на территории бывшего завода «Серп и Молот» построят дома по программе реновации.

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