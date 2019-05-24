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Комиссия Минобрнауки РФ утвердила кандидатуры на должность ректора АлтГУ

Общество

Из четырёх осталось трое

Комиссия Минобрнауки РФ утвердила кандидатуры на должность ректора АлтГУ
Алтайский государственный университет

Москва, 24 мая 2019, 15:11 — REGNUM  Решением аттестационной комиссии министерства науки и высшего образования России утверждены кандидаты на должность ректора Алтайского государственного университета (АлтГУ), сообщает 24 мая пресс-служба вуза.

Изучив представленные документы и материалы, а также заслушав и обсудив выступления кандидатов комиссия признала прошедшими аттестацию на должность ректора университета врио ректора АлтГУ Сергея Бочарова, проректора по экономике и стратегическому развитию вуза Александра Жидких и заведующего кафедрой зоологии и физиологии Александра Мацюра.

Также по решению комиссии заведующий кафедрой археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Алексей Тишкин признан не прошедшим аттестацию.

Напомним, учёный совет АлтГУ утвердил кандидатуры претендентов на должность ректора в апреле.

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