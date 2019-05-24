Пятница, 24 Мая 2019 года
15:26:47 МСК

Главный бухгалтер аэропорта Нур-Султана подозревается в коррупции

Общество

Похищенные средства были перечислены фирмам, которые занимались выпуском фиктивных счетов-фактур

Нур-Султан, 24 мая 2019, 15:10 — REGNUM  Главный бухгалтер международного аэропорта Нур-Султана подозревается в хищении финансовых средств и даче взятки. Об этом сообщили в агентстве по статистике министерства национальной экономики республики.

В агентстве уточнили, что бухгалтер подозревается в даче представителям антикоррупционного ведомства взятки на сумму 16 млн тенге ($42,3 тыс.) и хищении денежных средств на сумму 1,3 млрд тенге ($3,44 млрд).

Отмечается, что похищенные средства были перечислены 23 фирмам, которые занимались выпуском фиктивных счетов-фактур по несуществующим договорам и работам. Подозреваемые на время следствия помещены под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019—2021 годах на проведение единой антикоррупционной политики Казахстана планируется выделить 38,3 млрд тенге ($101 млн). В 2019 году на эти цели планируется выделить 12,8 млрд тенге ($33,7 млн).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить