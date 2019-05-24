Путин посоветовал патриарху всея Руси разгрузить свой график

Москва, , 14:58 — REGNUM Сегодня, 24 мая, президент РФ Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и поздравил его с Днём тезоименитства, сообщается на сайте Кремля

Президент поблагодарил патриарха за совместную работу по укреплению страны, и за вклад в укрепление Русской православной церкви и страны в целом.

При этом глава государства посоветовал патриарху всея Руси разгрузить свой график. «Есть только одно пожелание — Ваши ближайшие сотрудники не хотят Вам этого говорить, я скажу: график свой корректировать в сторону разгрузки», — сказал Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства.

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