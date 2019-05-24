В Калужской области подорожали соль, мука, хлеб и мороженое

Калуга, , 14:15 — REGNUM В Калужской области индекс потребительских цен на продовольственные товары в апреле 2019 года по отношению к марту составил 100,5%, по отношению к декабрю 2018 года — 102,2%, сообщает 24 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные региональной статистики.

В течение месяца в регионе увеличились цены на мороженое — на 3,7%, консервы фруктово-ягодные — на 3,3%, плодоовощную продукцию — на 1,8%. Соль, соус, специи, мука подорожали на 1,4%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 1,3%, чай, кофе, какао, макаронные и крупы — на 1%. На яйцо куриное цены снизились на 2,3%, сахар — на 1,9%.

По данным мониторинга цен на продовольственные товары на территории области, с 15 по 22 мая в магазинах федеральных сетей на 1,3% (3,9 руб./кг) подорожал чай, на 0,5% (2,7 руб./кг) — масло сливочное. Мандарины стали дороже на 9,3% (7,5 руб./кг).

Уменьшились цены на колбасы варено-копченые — на 3,3% (около 8,6 руб./кг), свинину — на 0,4% (1,2 руб./кг), мясо кур — на 0,8% (1 руб./кг), яйцо куриное — на 1,4% (0,8 руб./десяток), на томаты свежие — на 2,8% (4,2 руб./кг).

В Калуге минимальные цены среди соседних областных центров ЦФО наблюдаются на кур охлажденных и мороженых, маргарин, творог, сыры, сахар-песок, конфеты и ряд других продуктов.