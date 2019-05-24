Жительницу Калужской области осудили за нападение с кислотой

Кондрово, Калужская область, , 14:12 — REGNUM В Калужской области к трём годам лишения свободы приговорена женщина, облившая сотрудницу микрокредитной компании уксусной кислотой. Как сообщила 24 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, обвинительный приговор жительнице города Кондрово вынес Дзержинский районный суд региона.

Читайте также: В Москве вооружённые люди напали на офис микрофинансовой организации

Следствием установлено, что злоумышленница, придя в здание микрокредитной компании с намерением совершить разбойное нападение, напала на сотрудницу и потребовала отдать ей деньги. После отказа выдать денежные средства, нападавшая плеснула в лицо и на тело потерпевшей уксусную кислоту, причинив ей вред здоровью средней тяжести.

Также по теме: Житель Тюмени дважды за день пытался ограбить финансовые организации

Государственной обвинитель настаивал в суде на необходимости назначения наказания в виде реального лишения свободы с ограничением свободы. Суд с доводами прокурора согласился.

Читайте ранее в этом сюжете: Мужчина ограбил кассира автозаправки в Калужской области