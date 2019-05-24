Пить чай из самовара и ткать ковры: в Дагестане открыли этнохостел

Дербент, Дагестан, , 14:02 — REGNUM Необычную гостиницу открыли братья-энтузиасты в дагестанском городе Дербенте. Они переделали старый дедовский дом в небольшой, но уютный и атмосферный этнохостел с несколькими гостевыми комнатами на 16 мест, сообщили ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе мэрии города. В 2018 году братья на молодёжном форуме «Машук» в Пятигорске выиграли грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своей идеи.

Этнодом позволяет посетителям «переместиться» в прошлые эпохи, когда в Дагестане активно развивалось ковроткачество, а в каждом доме были большие железные кувшины и глиняные горшки. Здесь собраны старинные предметы быта, национальная утварь, а в углу одной из комнат расположился станок для создания ковров ручной работы. Летом в хостеле планируется проводить мастер-классы по ковроткачеству, а во дворе можно будет выпить чай из самовара.

По словам одного из разработчиков проекта, Ислама Раджабова, хостел открылся 1 мая, и за три недели его уже посетили туристы из 15 городов России и пяти зарубежных стран: Великобритании, Индии, Чехии, Швейцарии и Южной Кореи. Раджабов заверил, что гостиница продолжит развиваться: будет благоустраиваться двор, а по мере увеличения потока туристов, гостевые комнаты появятся ещё и на втором этаже дома.

«Уверен, такие этнохостелы станут местом привлечения туристов в Дербент, помогут знакомить приезжих с традициями народов Дагестана и сохранить его историческое наследие. Я благодарен ребятам, которые услышали мой посыл развивать туризм, используя элементы традиционной дагестанской культуры», — написал у себя в Instagram мэр города Хизри Абакаров, пообещав поддержку в развитии данного проекта.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Дагестана разрабатывают кольцевой туристический маршрут по достопримечательностям республики. Предполагается, что проект под рабочим названием «Легенды Дагестана» включит в себя посещение знаковых мест в восьми муниципалитетах региона. В туристическое «кольцо» войдут города Махачкала и Дербент, а также шесть районов республики.