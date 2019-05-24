Центр «Счастливое детство» открылся в Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 13:45 — REGNUM В столице Карачаево-Черкесии открылся центр «Счастливое детство». В нем будут оказывать содействие в реабилитации и абилитации детей-инвалидов, сообщили ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе городской администрации.

В центре смогут получать помощь более 140 детей с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в Черкесске, а также жители других муниципалитетов республики. Для них в специализированном учреждении открыты кабинеты нейропсихологии, ЛФК и массажа и зал абилитации. Будет организован прием врачей-специалистов, в том числе невролога и логопеда.

Мэр города Руслан Тамбиев пообещал также помочь с открытием сенсорной комнаты и приобретением другого необходимого для центра оборудования, рассказал руководитель учреждения Игорь Атаянц.

«Такие центры — это огромный шаг в реабилитации и социализации особенных детей. И только взаимодействие власти и НКО приведет к эффективному результату, и наши дети получат всю необходимую помощь», — отметила председатель регионального отделения Всероссийской организации «Родители детей инвалидов» Светлана Байрамкулова.

Мэр города Черкесска подчеркнул, что «открытие центра — это первый шаг», в планах в 2020 году открыть детский сад для особенных детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о строительстве реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями был решен в 2014 году в рамках рабочей встречи главы республики Рашида Темрезова с министром труда и социальной защиты РФ Максимом Топилиным. До этого Карачаево-Черкесия была единственным регионом в Северо-Кавказском федеральном округе, не имеющим на своей территории стационарных социальных учреждений реабилитационной направленности.