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Вертолёты проводят мониторинг лесопарковой зоны в Москве

Общество

В ТиНАО укрепляют пожарную службу

Москва, 24 мая 2019, 13:43 — REGNUM  В Новой Москве за лесопарковой зоной наблюдают вертолёты, сообщил 24 мая мэр столицы Сергей Собянин.

Он написал в Twitter, что в ТиНАО очень большая лесопарковая территория, поэтому на территории серьёзно укрепляется пожарная служба.

«Сейчас в округах строятся и проектируются около десяти пожарных депо, восемь уже работают. В Новой Москве больше 650 пожарных, спасателей и 35 единиц техники. Леса постоянно мониторят вертолеты», — рассказал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бичурском районе Бурятии уже несколько дней продолжается тушению крупного лесного пожара.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бурятии несколько дней не могут потушить крупный лесной пожар

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Лесные пожары — 2019
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