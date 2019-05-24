Премьер-министр Казахстана проинспектировал инфраструктурные проекты

Нур-Султан, , 13:38 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин проверил ход реализации инфраструктурных проектов по программе «Нурлы жол», сообщили 24 мая в пресс-службе председателя правительства республики.

Мамин посетил с рабочей поездкой Восточно-Казахстанскую, Алма-Атинскую и Карагандинскую области. Глава правительства проинспектировал строительство автодорог, в том числе участка «Усть-Каменогорск — Талды-Курган».

В селе Акшин Алма-Атинской области Казахстана премьер-министр ознакомился со строительством ограждающей дамбы озера Алаколь, а также с благоустройством зоны отдыха побережья озера Алаколь.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая министр иностранных дел Казахстана Ван И предложил Казахстану повысить транспортную взаимосвязанность путем сопряжения инициативы «Один пояс, один путь» и программы «Нурлы жол».

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