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Премьер-министр Казахстана проинспектировал инфраструктурные проекты

Общество

С рабочим визитом Аскар Мамин посетил Восточно-Казахстанскую, Алма-Атинскую и Карагандинскую области

Нур-Султан, 24 мая 2019, 13:38 — REGNUM  Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин проверил ход реализации инфраструктурных проектов по программе «Нурлы жол», сообщили 24 мая в пресс-службе председателя правительства республики.

Мамин посетил с рабочей поездкой Восточно-Казахстанскую, Алма-Атинскую и Карагандинскую области. Глава правительства проинспектировал строительство автодорог, в том числе участка «Усть-Каменогорск — Талды-Курган».

В селе Акшин Алма-Атинской области Казахстана премьер-министр ознакомился со строительством ограждающей дамбы озера Алаколь, а также с благоустройством зоны отдыха побережья озера Алаколь.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая министр иностранных дел Казахстана Ван И предложил Казахстану повысить транспортную взаимосвязанность путем сопряжения инициативы «Один пояс, один путь» и программы «Нурлы жол».

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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