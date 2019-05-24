«Бог уберёг от смерти»: в Хакасии фронтовик встречает 95-летний юбилей

Саяногорск, Хакасия, , 13:34 — REGNUM Жителю Саяногорска, участнику Великой Отечественной войны Ивану Никифоровичу Осипову исполняется 95 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве социальной защиты Хакасии.

Иван Никифорович родился 25 мая 1924 года в селе Иннокентьевка Идринского района Красноярского края. На фронт его призвали в 18 лет, в августе 1942 года.

По словам ветерана, сначала он прошёл обучение в Новосибирске, а затем попал в войска НКВД на Кавказ.

«Немец рвался к нефтяному сердцу Советского Союза, в Баку. Сколько раз моя жизнь зависела от счастливой случайности! Бог уберёг меня от смерти. Как-то переходили речушку, я шёл первым. Не заметил чуть скрытую кладочку с установленной миной. Видимо, ростом я выше, шире шаг сделал — и не попал ногой на неё, а за мной шёл товарищ — и наступил… От него ничего не осталось», — вспоминает фронтовик.

После Кавказа он служил в 2851-м пограничном отряде на Карельском направлении и Ленинградском фронте. В августе 1944 года получил ранение и оказался в госпитале. Через год его демобилизовали.

Иван Никифорович награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг», медалью Жукова, юбилейными медалями.

После войны Осипов работал в сельском хозяйстве. В 1957 году был награждён медалью «За освоение целинных и залежных земель». На пенсию вышел в 1984 году. В 1987 году семья ветерана переехала в Саяногорск.

Со своей супругой Ниной Терентьевной фронтовик прожил более 63-х лет. Они воспитали троих дочерей, шестерых внуков, семерых правнуков. В сентябре 2014 года Иван Никифорович овдовел. Сегодня он живёт в Саяногорске с дочерью.

25 мая ветерана поздравит с юбилеем глава Саяногорска Михаил Валов. Имениннику зачитают поздравление президента РФ Владимира Путина и главы Хакасии Валентина Коновалова, вручат памятные подарки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 9 мая в Хакасии, как и по всей России, отпраздновали День Победы. Самым масштабным мероприятием в Абакане стала акция «Бессмертный полк». По данным республиканских властей, в 2019 году в столице Хакасии в колонне «Бессмертного полка» прошли порядка 20 тысяч человек.

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