В Зимбабве облегчили условия запрета охоты на буйволов

Хараре, , 13:35 — REGNUM Управление национальными парками и заповедниками Зимбабве (ZimParks) отменило запрет охоты на буйволов с луком и стрелами, с целью развития туристического сектора и повышения прибыли, передает CNN Africa.

«ZimParks облегчило условия запрета охоты на буйволов, разрешив использование специальных луков и стрел, чтобы предоставить возможности для профессиональных охотников и увеличить доходы от спортивного интереса туристов», — говорится в официальном заявлении управления.

Охота в Зимбабве регулируется. Власти страны могут выдавать разрешения на охоту с собаками, луком и стрелами и ручными пистолетами на частных территориях. Также были выпущены разрешения на охоту на государственных территориях в заповедниках.

Глава ассоциации организаторов сафари Зимбабве Эммануэль Фундира заявил, что спрос на охоту с помощью лука и стрел был вызван туристами.

«Охотятся везде — в Великобритании, Европе и США. От этого исходит экономическая выгода. Доходы, полученные таким образом, необходимы для финансирования защиты окружающей среды и сообществ», — добавил Фундира.