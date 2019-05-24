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Повстанец из Руанды признал обвинения в терроризме — СМИ

Общество

Подозреваемый извинился перед жителями страны

Кигали, 24 мая 2019, 13:08 — REGNUM  Бывший пресс-секретарь одной из повстанческих организаций Нсабимана Колликст, известный как Санкара, перед судом города Кигали в Руанде признал 16 предъявленных ему пунктов обвинения, в том числе причастность к террористической деятельности. Об этом передает BBC Swahili со ссылкой на свои источники.

Санкара был доставлен в суд вместе со своим адвокатом в четверг, 23 мая. Его задержали в апреле 2019 года на территории Коморских островов и экстрадировали в Руанду.

По информации издания, после предъявления обвинений подозреваемый попросил прощения за совершенные преступления.

«Все, что не было исполнено мной лично, является делом рук боевиков группировки, пресс-секретарем которой я являлся. По этой причине я от чистого сердца прошу прощения у граждан Руанды, потерявших в результате атак своих близких, я не ставил своей целью убийства», — заявил Санкара.

Санкара также пообещал прервать всяческие связи с группировкой.

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