Шествие выпускников ограничит движение транспорта в центре Пскова

Псков, , 12:37 — REGNUM В Пскове сегодня, 24 мая, в День славянской письменности и культуры, выпускники школ города соберутся вместе на общегородской праздник «Последний звонок». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, по традиции праздник пройдёт на Вечевой площади Псковского кремля.

Он начнётся с торжественного молебна. Церемонию проведёт митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Затем выпускники Пскова пройдут шествием через центр города в Зелёный театр, где состоится праздничная концертная программа. Выпускники будут участвовать в шествии с шарами в цветах триколора и гербами своих школ. На время прохождения шествия будет временно прекращено движение автотранспорта через центр города.

В пресс-службе Пскова напомнили, что праздник последнего звонка в городе — безалкогольный. Региональное законодательство запрещает в этот день розничную продажу спиртных напитков на территории всего региона, в том числе в Пскове.

Добавим, что в 2019 году последний звонок прозвучит для 1304 старшеклассников Пскова.

Единый выпускной в Пскове планируется провести 20 июня.