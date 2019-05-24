Ивановской Интердом примет детей из Китая

Иваново, , 12:36 — REGNUM Ивановский «Международный центр образования «Интердом» имени Е. Д. Стасовой» в учебном 2020/2021 году примет китайских школьников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 24 мая.

Руководитель Интердома Маргарита Князева на встрече с губернатором Станиславом Воскресенским рассказала, что образовательный центр готовится к приему на обучение китайских школьников. В марте 2019 года в посольстве КНР в Москве подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве между Фондом культуры красной памяти Хунань, Haoda Times Investment Co., Ltd. и образовательным учреждением «Международный центр образования «Интердом» имени Е. Д. Стасовой». Цель проекта, рассказала Князева, — дать возможность детям из Китая получить качественное образование в России. Впоследствии может идти речь и о получении высшего образования в российских вузах.

Как ожидается, первая группа детей из Китая начнет учиться в Иванове уже с 1 сентября 2020 года. Их примут в пятый класс, весь срок обучения рассчитан на семь лет. Сопровождать детей будут два преподавателя китайского языка — они помогут школьникам адаптироваться в новых условиях, а также будут поддерживать знания родного языка. Еще до переезда китайские школьники смогут начать учить русский язык дистанционно.

Интердом имени Е. Д. Стасовой основан в 1933 году по инициативе рабочих Иваново-Вознесенска как Интернациональный детский дом. За весь период работы его выпускниками стали более пяти тысяч детей из 86 стран мира. В годы Гражданской войны в Испании именно ивановский Интердом принимал детей, чьи родители противостояли франкистскому режиму. В годы Великой Отечественной войны в Интердоме воспитывалось 300 детей, более 50 воспитанников Интердома ушли на фронт, 27 из них погибли. В 1950-х здесь учились более ста детей из Китая, в том числе — дети лидеров китайской революции Мао Цзедуна и Джу Де.