Названо число туристов, посетивших буферную зону на границе двух Корей

Паджу, Южная Корея, , 12:35 — REGNUM Количество туристов, посетивших демилитаризованную зону на границе двух Корей за четыре года, превысило 40 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Паджу.

В обзорную экскурсию по демилитаризованной зоне входит: посещение исторических памятников в парке Имджингак, Подземного туннеля №3 (Third Tunnel of Aggression), обсерватории на горе Дора, музея-деревни Тхонильчхон.

Известно, что с «потеплением» отношений между Южной Кореей и КНДР интерес к турам в демилитаризованную зону возрос, вместе с чем увеличилось и количество экскурсий. Туры в ДМЗ из города Паджу осуществляются с 2015 года.

С 2019 года туры в демилитаризованную зону являются одним из видов культурного туризма, в рамках которых можно не только осмотреть достопримечательности, но и услышать историю и культуру города Паджу.