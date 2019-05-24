Пятница, 24 Мая 2019 года
12:39:56 МСК

В Малайзии выявляют мусульман, которые не соблюдают пост в Рамадан — СМИ

Общество

Мусульманину, нарушившему пост в Рамадан, грозит штраф в размере $329 долларов или заключение под стражу сроком на 6 месяцев

Джохор-Бару, Малайзия, 24 мая 2019, 12:39 — REGNUM  Около 32 сотрудников правоохранительных органов в районе Сегамат (Малайзия) замаскировались под поваров и официанток, чтобы задержать каждого мусульманина, который не постится в месяц Рамадан, сообщает Sindonews со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что десятки офицеров «вели себя как шпионы». Они фотографировали мусульман, пойманных во время принятия пищи в священный месяц Рамадан, и отправляли их в местный отдел по делам религии.

В некоторых регионах Малайзии мусульмане подчиняются исламскому законодательству. Если один из полицейских задержал мусульманина, нарушившего пост, ему грозит штраф в размере 329 долларов США или заключение под стражу сроком на 6 месяцев.

Напомним, месяц Рамадан длится с 5 мая по 4 июня 2019 года. В священный месяц мусульмане должны поститься от рассвета до заката, если у них нет особых проблем со здоровьем.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Малайзии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить