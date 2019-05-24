В Малайзии выявляют мусульман, которые не соблюдают пост в Рамадан — СМИ

Джохор-Бару, Малайзия, , 12:39 — REGNUM Около 32 сотрудников правоохранительных органов в районе Сегамат (Малайзия) замаскировались под поваров и официанток, чтобы задержать каждого мусульманина, который не постится в месяц Рамадан, сообщает Sindonews со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что десятки офицеров «вели себя как шпионы». Они фотографировали мусульман, пойманных во время принятия пищи в священный месяц Рамадан, и отправляли их в местный отдел по делам религии.

В некоторых регионах Малайзии мусульмане подчиняются исламскому законодательству. Если один из полицейских задержал мусульманина, нарушившего пост, ему грозит штраф в размере 329 долларов США или заключение под стражу сроком на 6 месяцев.

Напомним, месяц Рамадан длится с 5 мая по 4 июня 2019 года. В священный месяц мусульмане должны поститься от рассвета до заката, если у них нет особых проблем со здоровьем.