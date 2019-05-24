Скандальный депутат предложил оставить храм в сквере Екатеринбурга

Екатеринбург, , 12:34 — REGNUM Скандальный екатеринбургский депутат Александр Колесников предложил не проводить ни опроса, ни референдума о судьбе храма Святой Екатерины — объект нужно построить в сквере, невзирая на все произошедшие события. Об этом он заявил на депутатских слушаниях по храму в гордуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Депутат вызвал бурю негативных эмоций у некоторой части собравшихся в зале горожан, заявив, что никакие процедуры для учёта мнения горожан в случае с храмом не нужны.

«Мое мнение: не проводить ни опрос, ни референдум. Все законные стороны этого вопроса учтены!» — сказал Колесников.

Кроме того, он с трибуны обратился к мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому на «ты». призвав градоначальника вернуть храм в сквер.

«Мэр, если ты сделаешь это, я тебя поддержу!» — прокричал депутат.

Впрочем, демарш Колесникова не пришёлся по вкусу Высокинскому. Градоначальник попросил, чтобы выступления не превращались в подобие митингов.

Напомним, екатеринбургская епархия РПЦ призвала отложить проведение возможного опроса о судьбе храма Святой Екатерины «на месяц». В церкви беспокоятся, что из-за «перегретости» общества результаты опроса не будут объективными.

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