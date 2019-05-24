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В Челябинской области директор муниципального предприятия отдан под суд

Общество

За сокрытие денег от налогового органа

В Челябинской области директор муниципального предприятия отдан под суд
AJEL
Правосудие

Озёрск, Челябинская область, 24 мая 2019, 12:27 — REGNUM  В Челябинской области директор МУП «Управление автомобильного транспорта» города Озёрска предстанет перед судом. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение, сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным следствия, руководитель скрыл от налоговой инспекции более 84,6 млн рублей. Из этих средств должна была быть погашена недоимка в размере более 51, 8 млн рублей.

Дело будет рассматривать суд города Озёрска. Кроме того, прокуратура заявила гражданский иск. Имущество организации на сумму 26, 5 млн рублей в настоящее время арестовано.

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Налоговые преступления
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