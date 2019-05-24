Росгвардия заинтересовалась разработками средств охраны АЭС

Балашиха, Московская область, , 12:16 — REGNUM Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации проявляет интерес к новым разработкам средств защиты и охраны. Об этом сегодня, 24 мая, на Дне передовых технологий правоохранительных органов России заявил директор Росгвардии Виктор Золотов.

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По его словам, которые приводит ТАСС, в первую очередь ведомство интересуют средства охраны, в том числе атомных станций, объектов ФГУП «Атомфлот».

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«Немалое значение для нас имеют робототехнические комплексы, снайперские комплексы, РХБЗ, разведки, медицинского обеспечения», — добавил Золотов.

Добавим, что по состоянию на апрель 2017 года в России действовало десять атомных электростанций. На них эксплуатировалось 35 энергоблоков общей мощностью 27 914,30 МВт.

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