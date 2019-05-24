Пятница, 24 Мая 2019 года
12:16:50 МСК

Росгвардия заинтересовалась разработками средств охраны АЭС

Общество

... и объектов атомного флота

Балашиха, Московская область, 24 мая 2019, 12:16 — REGNUM  Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации проявляет интерес к новым разработкам средств защиты и охраны. Об этом сегодня, 24 мая, на Дне передовых технологий правоохранительных органов России заявил директор Росгвардии Виктор Золотов.

Читайте также: В России планируют создать новые атомные электростанции малой мощности

По его словам, которые приводит ТАСС, в первую очередь ведомство интересуют средства охраны, в том числе атомных станций, объектов ФГУП «Атомфлот».

Также по теме: Пятый энергоблок Ленинградской АЭС выведен на 100% мощности

«Немалое значение для нас имеют робототехнические комплексы, снайперские комплексы, РХБЗ, разведки, медицинского обеспечения», — добавил Золотов.

Добавим, что по состоянию на апрель 2017 года в России действовало десять атомных электростанций. На них эксплуатировалось 35 энергоблоков общей мощностью 27 914,30 МВт.

Читайте ранее в этом сюжете: Польша приступает к строительству АЭС в Поморье

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Атомная энергетика
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить