Сериал с президентом Украины в главной роли заблокировали на YouTube

Киев, , 12:06 — REGNUM Сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли стал недоступен на платформе YouTube, сообщает портал «Ведомости».

Представитель правообладателя сериала, digital-директор студии «Квартал 95» Сергей Пушкин сообщил, что неполадки временные, и доступ к популярному сериалу восстановится после регуляции некоторых юридических вопросов. Руководитель не уточнял, какие вопросы имеются в виду. «Слуга народа» стал недоступен для всех участников платформы YouTube, но его можно посмотреть на сайте канала «1+1».

Сериал «Слуга народа» состоит из 3 сезонов. Они транслировались на украинском телевидении с 2015 года: в год премьеры «Слуга народа» стал самым просматриваемым сериалом в эфире. Это политическая комедия, рассказывающая историю обычного учителя истории Василия Петровича Голобородько: ему надоедает наблюдать за несправедливостью общества, и он регулярно выкладывает в интернет ролики со своими комментариями. Позже, поддавшись уговорам фанатов, Голобородько шутки ради выдвигает свою кандидатуру в президенты Украины и выигрывает выборы. У сериала была интересная пиар-кампания: в день тишины перед выборами 2015 года промоутеры раздавали флаеры с политическими лозунгами Голобородько.

В 2019 году исполнитель роли учителя-президента Владимир Зеленский стал президентом Украины. Недавно он назначил руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова заместителем главы Службы Безопасности Украины.

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