В Свердловской области осуждён экс-замначальника колонии

Екатеринбург, , 11:55 — REGNUM В Свердловской области осуждены бывший заместитель начальника колонии №54 и пятеро заключенных этого учреждения. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления СКР.

В зависимости от роли и участия, они признаны виновными в истязании с применением пытки, совершённом группой лиц умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, организация группой лиц насилия, превышение должностных полномочий и т.д. Следствие и суд установили, что в октябре 2015 года экс-замначальника дал одному из заключённых указание совершить в отношении другого заключённого насильственных противоправных действий. Это в итоге было сделано. Ещё один эпизод произошёл в декабре 2015 года, в отношении уже другого заключённого. А в декабре 2014-го четверо «активистов» истязали троих вновь прибывших заключённых. Также у одного из заключённых вымогали деньги.

В итоге бывший зам. начальника получил 8 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Другие подсудимые отправятся в колонии на сроки от 3 лет 3 месяцев до 6 лет 6 месяцев. Из них четверо будут отбывать наказание на строгом режиме и один на особом.