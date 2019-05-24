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Аномальная жара в Израиле стала причиной пожаров по всей стране

Общество

В стране объявлена мобилизация пожарных расчетов и спецавиации

Иерусалим, 24 мая 2019, 14:17 — REGNUM  23 мая стал аномально жарким днем для жителей Израиля — в восточных частях страны температура достигала +50°C. Экстремальные погодные условия стали причиной лесных пожаров по всей стране. Об этом сообщило израильское информационное агентство Ynet.

Огнем охвачены леса в центре страны — вблизи городов Бейт-Шемеш и Эльад. Крупный очаг возгорания обнаружен также недалеко от кибуца Харель, где проводится эвакуация жителей. Для борьбы со стихией мобилизованы пожарные расчеты и специальная авиация.

На юге страны возгорание возникло в заповеднике Кармия недалеко от города Ашкелон. Там из-за огня оборвались линии электропередачи. Полиция уже провела эвакуацию местных жителей.

Множество очагов возгорания находятся в пригороде Иерусалима. Самый большой из них — возле поселка Бейт-Хагай.

В качестве причин пожаров специалисты отмечают аномальную жару, огненные воздушные шары, посылаемые с территории Газы, а также многочисленные костры в честь праздника Лаг ба-Омер.

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Зарубежная хроника
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