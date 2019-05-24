Пятница, 24 Мая 2019 года
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В ЦАР объявлен траур по жертвам атаки боевиков

Общество

Атака явилась крупнейшей по числу жертв с момента заключения перемирия между правительством и военизированными формированиями

Банги, 24 мая 2019, 11:55 — REGNUM  Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера объявил трехдневный траур по 50 жертвам атак боевиков, совершённых на этой неделе, передаёт Daily Monitor Uganda.

Крупнейший инцидент произошел во вторник, 21 мая, в деревнях близ города Пауа, расположенном на границе с Чадом. Миротворческая миссия ООН в ЦАР MINUSCA в официальном заявлении сообщила о 50 погибших вместо изначально заявленных 30 человек.

Произошедшее стало крупнейшим убийством, совершенным после подписания мирных соглашений правительством и военизированными формированиями в феврале 2019 года.

В убийствах подозревают членов одной из вооруженных группировок.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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