В ЦАР объявлен траур по жертвам атаки боевиков

Банги, , 11:55 — REGNUM Президент Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера объявил трехдневный траур по 50 жертвам атак боевиков, совершённых на этой неделе, передаёт Daily Monitor Uganda.

Крупнейший инцидент произошел во вторник, 21 мая, в деревнях близ города Пауа, расположенном на границе с Чадом. Миротворческая миссия ООН в ЦАР MINUSCA в официальном заявлении сообщила о 50 погибших вместо изначально заявленных 30 человек.

Произошедшее стало крупнейшим убийством, совершенным после подписания мирных соглашений правительством и военизированными формированиями в феврале 2019 года.

В убийствах подозревают членов одной из вооруженных группировок.