СМИ узнали о планах Вайнштейна выплатить потерпевшим более $40 млн

Вашингтон, , 11:42 — REGNUM В США обвиняемый в сексуальных домогательствах голливудский продюсер Харви Вайнштейна предложил выплатить потерпевшим и кредиторам $44 млн, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на адвокатов.

Отмечается, что Вайнштейн намерен выплатить $30 млн потерпевшим женщинам, кредиторам и бывшим руководителям его компании. Еще $14 млн — это судебные издержки в деле банкротства.

Как сообщало ИА REGNUM, первые обвинения в домогательствах против Вайнштейна были выдвинуты осенью 2017 года. После первого обвинения десятки женщин также обвинили продюсера в сексуальных домогательствах, в их числе и голливудские звезды. После обвинений Вайнштейн был уволен из собственной компании, в настоящее время идет судебное разбирательство.

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