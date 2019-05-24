В Подмосковье могут предоставить сиротам квоты на поступление в ссузы

Красногорск, , 12:43 — REGNUM В Подмосковье детям-сиротам могут предоставить квоты при поступлении в образовательные организации по программам среднего профессионального образования. С соответствующей инициативой выступили депутаты Московской областной думы, сообщила пресс-службе регионального парламента.

Как пояснил председатель комитета по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов, аналогичная квота сейчас установлена на федеральном уровне для поступления в вузы.

«Однако здесь необходимо продумать все риски. Так, введение квоты может преградить дорогу другим ребятам, или же дети могут поступать на невостребованные специальности. Также это может сказаться на том, что привлечёт абитуриентов из других регионов», — отметил депутат.

Как сообщила заместитель министра образования Московской области Людмила Болатаева, после введения Единого государственного экзамена ужесточились требования к ученикам, возрос конкурс на поступление в вузы и увеличился поток в среднеобразовательные учреждения. И у детей-сирот, которые оказываются под опекой в подростковом возрасте с педагогической запущенностью, шансов подготовиться и пройти аттестацию не так много. В связи с этим чиновник предложила поддержать данный законопроект.

«Что касается озвученных рисков, мы решили предложить ещё один вариант закинициативы — наделить субъекты правом устанавливать льготные категории. Поскольку деньги на это выделяются регионом. Это могут быть инвалиды, сироты», — заключила она.

Отметим, на сегодняшний день в Московской области в ссузах и вузах обучается свыше трёх тысяч детей-сирот.

Напомним, закон о предоставлении льгот при поступлении в вузы для детей-сирот в 2014 году подписал президент России Владимир Путин.

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