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Представители компании Dong-A Otsuka удостоены награды за вклад в общество

Общество

Представители компании были удостоены награды за неоценимую поддержку различных мероприятий для молодежи, которые компания проводила на протяжении 14 лет

Сеул, 24 мая 2019, 11:46 — REGNUM  Представители южнокорейской компании Dong-A Otsuka получили премию и награду за вклад в общество. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, на церемонии открытия 15-й молодежной выставки Korea Youth Expo представители компании были удостоены награды за неоценимую поддержку различных мероприятий для молодежи, которые компания проводила на протяжении 14 лет.

Известно, что компания Dong-A Otsuka проводила различные мероприятия совместно с Ассоциацией скаутов Южной Кореи (Korea Scout Association), Фондами HMB Foundation, JS Foundation и Yang Jun Hyuk Baseball Foundation.

«Мы проводим различные мероприятия, чтобы поддержать здоровый рост молодежи, которая является будущем нашего общества. Мы приложим все силы, чтобы и дальше проводить различные спортивные и не только мероприятия и радовать молодежь», — сообщил представитель компании Dong-A Otsuka.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее пройдет молодежная выставка Korea Youth Expo

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