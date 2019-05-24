Представители компании Dong-A Otsuka удостоены награды за вклад в общество

Сеул, , 11:46 — REGNUM Представители южнокорейской компании Dong-A Otsuka получили премию и награду за вклад в общество. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, на церемонии открытия 15-й молодежной выставки Korea Youth Expo представители компании были удостоены награды за неоценимую поддержку различных мероприятий для молодежи, которые компания проводила на протяжении 14 лет.

Известно, что компания Dong-A Otsuka проводила различные мероприятия совместно с Ассоциацией скаутов Южной Кореи (Korea Scout Association), Фондами HMB Foundation, JS Foundation и Yang Jun Hyuk Baseball Foundation.

«Мы проводим различные мероприятия, чтобы поддержать здоровый рост молодежи, которая является будущем нашего общества. Мы приложим все силы, чтобы и дальше проводить различные спортивные и не только мероприятия и радовать молодежь», — сообщил представитель компании Dong-A Otsuka.

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