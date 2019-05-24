Руководство концерна «Укроборонпром» проверят на полиграфе — СНБО

Киев, , 11:44 — REGNUM Руководителей компании «Укроборонпром», а также предприятий, входящих в его состав, проверят на полиграфе. Об этом, как передает информационное агентство «Укринформ», заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Сергей Кривонос.

«Мы смогли поднять вопрос проведения аудита «Укроборонпрома» и вопрос проведения проверки на полиграфе, вывести его на окончательный этап. Остался этап его непосредственного проведения…», — рассказал он.

Кривонос отметил, что преодолеть коррупцию в «Укроборонпроме» поможет электронное декларирование.

«Коррупционеров всегда два человека — это чиновник и человек, который хочет обойти закон. И если они общаются вживую, то они всегда могут договориться, если заинтересованность этих людей имеется. А вот общение друг с другом через электронную декларацию значительно усложняет вопрос коррупционности», — добавил он.

Напомним, правительство Украины обязало «Укроборонпром» провести аудит в связи с делом о коррупции в оборонном секторе страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский суд назначил ряд экспертиз по уголовному делу о хищениях государственных средств в «Укроборонпроме». В хищениях, в частности, подозревают членов ближайшего окружения бывшего президента Украины Петра Порошенко.

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