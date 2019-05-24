В МВД Казахстана предложили нанять частную охрану в школы

Нур-Султан, , 11:34 — REGNUM Министерство внутренних дел Казахстана предложило министерству образования республики нанять частные охранные организации для повышения безопасности школ. Об этом 24 мая заявил председатель комитета административной полиции Максат Байболов, сообщает издание Bnews.

По его словам, большое внимание полиция уделяет безопасности образовательных организаций. Байболов отметил, что оплата услуг частных охранников будет осуществляться согласно заключенному договору из предусмотренных средств.

Глава комитета добавил, что инициатива с частной охраной носит рекомендательный характер. Предложение МВД распространяется на все образовательные организации.

Напомним, в середине февраля 2019 года министерство образования и науки Казахстана составило список предметов, которые запрещено проносить в школы. В список запрещенных предметов входят холодное оружие и газовые баллончики.

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