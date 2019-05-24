Крыму необходим гематологический центр – главврач онкодиспансера

Симферополь, , 11:27 — REGNUM В Крыму большие проблемы с гематологической помощью пациентам, людям нужен специализированный центр, в котором им могли бы предоставлять качественное лечение и уход. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный врач Крымского республиканского онкологического диспансера Игорь Акиншевич.

«Это более широкое понятие, чем онкогематологическая помощь — область, находящаяся на стыке гематологии и онкологии и изучающая злокачественные заболевания кроветворной системы, или так называемые гемобластозы. Это самое слабое место в Крыму на сегодняшний день», — отметил специалист.

По его словам, создание гематологического центра, общего центра — очень актуальный вопрос для полуострова.

«Потому что люди начинают болеть в детском возрасте, потом им исполняется 18 лет — слава Богу, они доживают до этого, не все умирают, — и они должны переходить уже во взрослое лечение. Переходить из одной медицинской структуры в другую, от одного лечащего врача к другому. Это очень тяжело для них, это неправильно. Также есть проблемы с пересадкой костного мозга. Это прогрессирующая патологии, болезнь часто смертельная. Поэтому требует боксированных палат, особого отношения. Гематологический центр мог бы решить эту проблему», — подчеркнул Игорь Акиншевич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская заявила, что в 2018 году на учёте с онкологическими заболеваниями в городе было зарегистрировано 87 детей, из которых один ребёнок уже умер. При этом техзадание на разработку проекта строительства онкоцентра в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя создания детского отделения не предусматривает. И это при том, что на весь полуостров работает лишь одно детское онкологическое отделение на базе «Республиканской детской клинической больницы» в Симферополе, рассчитанное всего на 30 коек.

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Спикер Заксобрания города Екатерина Алтабаева уверена, что вопрос создания такого отделения можно решить, скорректировав проект, ведь строительство онкоцентра ещё не началось.

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Однако в правительстве города заявили, что отдельного детского онкологического отделения ждать не стоит.

«В рамках нового онкоцентра всё предусмотрено, в том числе и оказание помощи больным детям. Отдельного отделения, например, как в Москве, не будет — этого практически нигде нет. Но детские койки будут, они предусмотрены проектом. Так что дети без помощи не останутся», — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM вице-губернатор города-героя Иван Кусов.

Добавим, что скандальной ситуацией с отсутствием в проекте онкоцентра детского отделения уже заинтересовались в Госдуме. Первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов заявил ИА REGNUM, что фракция намерена лоббировать строительство детского онкоцентра в Севастополе.

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